Об основных причинах приостановлений и отказов в государственной регистрации прав рассказали в псковском Росреестре

20:12, 10 августа 2018, ПАИ

В целях успешной реализации целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» управление Росреестра по Псковской области проводит анализ основных причин приостановлений и отказов в регистрации, принимаемых ведомством при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в первом полугодии таковыми причинами стали:

- с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) регистрации прав обращается «ненадлежащее лицо». Данная ситуация возникает в случае предъявления в орган регистрации прав документов по доверенности, когда у заявителя отсутствуют полномочия на осуществление определенного учетно-регистрационного действия, или если объект недвижимости находится в общей долевой собственности, но не все сособственники обращаются с заявлением;

- при обращении в орган регистрации не представляются документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. В указанном случае заявители не используют возможности закона о регистрации - осуществление государственного кадастрового учета и регистрации прав одновременно путем подачи такого вида заявления, или не прикладывают правоустанавливающие документы на объекты недвижимости. Кроме того, при регистрации права общей долевой собственности необходимо помнить, что сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат обязательному нотариальному удостоверению;

- при обращении форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не соответствует требованиям законодательства РФ. Как правило, такими документами являются: межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории, которые подготавливают кадастровые инженеры. Гражданам необходимо очень серьезно подходить к выбору кадастрового инженера, которому они доверят оформлять свое недвижимое имущество. Необходимо руководствоваться отзывами, информацией о профессиональной деятельности, размещенной на сайте rosreestr.ru, серьезностью и ответственностью первичного общения, а также качеством подготавливаемых документов, которые обязательно внимательно просматривать и перечитывать во избежание технических ошибок и неточностей;

- в ходе проверки документов устанавливается, что границы земельного участка пересекают границы другого земельного участка. Такого вида основания для отказа или приостановления связаны с некомпетентными работами кадастрового инженера, который не анализирует и не запрашивает сведения Единого государственного реестра недвижимости с целью сопоставления сведений о земельных участках, расположенных в определенном кадастровом квартале;

- выявляется нарушение порядка согласования границ земельных участков, установленный Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Ответственность за такое нарушение несет кадастровый инженер, а заявителям необходимо быть максимально социально ответственными при определении границ своего земельного участка;

- устанавливаются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости). Населению необходимо внимательно изучать все документы на наличие опечаток, подчисток, либо приписок, неоговоренных исправлений, которые они запрашивают и получают в компетентных органах государственной власти и местного самоуправления, и которые в дальнейшем поступают в орган регистрации прав для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Для исключения причин приостановлений, в дальнейшем влекущих отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав Управление Росреестра по Псковской области рекомендует правообладателям объектов недвижимости более тщательно, в соответствии с действующим законодательством, выбирать кадастрового инженера для выполнения кадастровых работ, подробно обосновывать свои намерения при подаче документов в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, в офисах ГБУ «Многофункциональный центр» Псковской области, обращаться за консультацией по вопросам оформления недвижимого имущества к сотрудникам управления Росреестра по Псковской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.