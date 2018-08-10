25 признаков нарушения земельного законодательства выявил псковский Росреестр в июле

22:22, 10 августа 2018, ПАИ

Административное обследование земельных участков проводят инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области без участия собственников и правообладателей земельных участков дистанционными способами в целях выявления возможных признаков нарушения земельного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в июле специалисты Росреестра провели 35 таких обследований в 16 районах Псковской области. По итогам проверок выявлено и зафиксировано 9 признаков нарушений статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и 9 случаев неисполнения статьи 8.8. КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению), а также иных нарушений.

На 7 участках признаков нарушений земельного законодательства не установлено. В дальнейшем по выявленным фактам будут проведены административные проверки с принятием решения о возможном привлечении землевладельцев к ответственности.

В псковском Росреестре напомнили, что процедура административного обследования земельных участков введена правительством РФ в 2015 году. Для административного обследования могут быть использованы данные, полученные с космических спутников, летательных аппаратов, в результате проведения исследований почвы, а также путем непосредственного осмотра земельных участков.

Если в результате административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства, а в случае выявления при проведении административного обследования объектов земельных отношений достаточных данных для возбуждения дела об административном правонарушении принимается решение о возбуждении такого дела в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ.

С более подробной информацией об административных обследованиях можно ознакомиться в региональном блоке «Проведение проверок» официального сайта Росреестра.