Всероссийская акция «Зарядись энергией с Росгвардией» прошла в Псковской области

20:24, 10 августа 2018, ПАИ

В Псковской области с целью информирования подрастающего поколения о пользе здорового образа жизни, росгвардейцы провели для детей акцию «Зарядись энергией с Росгвардией».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по региону, в рамках мероприятия, организаторы рассказали детям, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии стража порядка так важно поддерживать отличную физическую форму.

В детском оздоровительном лагере «Дружба» спортивную разминку провели для ребят сотрудники ОМОН управления Рогсвардии по Псковской области.

Интерес у подростков вызвали выступления, подготовленные омоновцами. Дети узнали, как проводится задержание и конвоирование преступника. Кроме того, ребятам рассказали об истории создания войск правопорядка и текущих задачах, стоящих перед Росгвардией.

Со своей стороны, воспитанники лагеря показали хорошую спортивную подготовку и продемонстрировали гостям приемы самообороны.