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Квартиры горели в Пскове и Пустошке

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожаров в Пскове и Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в квартире на улице Октябрьской в Пустошке поступило в 15:21. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. А в 16:25 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Западной в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 15 человек.

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