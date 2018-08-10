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Общество

Противопожарный рейд прошёл в трёх стругокрасненских деревнях

10 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой администрации СП «Марьинская волость» и руководителем ГКУ «Стругокрасненское лесничество» провели профилактический рейд в стругокрасненских деревнях Марьино, Костелево и Ровное.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, рейд проводился в рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Месячник безопасности» и был направлен на соблюдение требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также соблюдению требований правил пожарной безопасности в быту, содержанию территорий, прилегающих к лесным массивам, правилам разведения костров и открытого огня.

При этом в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах и высоким классом пожарной опасности в рамках проводимых мероприятий были посещены места отдыха граждан, расположенные на берегах водоемов и в лесных массивах с целью проведения разъяснительной работы о пожаробезопасном поведении среди отдыхающих.

В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Виновное лицо привлекли к административной ответственности.

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