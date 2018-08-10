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Общество

10 млн рублей на ремонт получат Псковская межрайонная больница и поликлиника

Псковская межрайонная больница получит порядка 10 млн рублей на решение наиболее острых вопросов. Об этом заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 10 августа в ходе посещения филиала учреждения — районной поликлиники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Средства будут направлены на ремонт регистратуры, устройство пандуса, частичный ремонт крыши и замену окон в здании поликлиники. Ремонт в отделениях неврологии и гинекологии межрайонной больницы и в Писковичском ФАПе.

Необходимые средства — часть субсидии, которую регион получит из федерального бюджета на развитие системы здравоохранения.

Главный врач больницы Елена Уткина поблагодарила Михаила Ведерникова за хорошую новость и заверила, что если средства поступят в ближайшее время, то все работы будут выполнены до конца года.

Михаил Ведерников прошел по этажам поликлиники и осмотрел врачебные кабинеты. «Сколько ему лет? С 80-ых годов, наверное», — спросил врио главы региона, увидев в одном из помещений старый стоматологический рентген-аппарат. Главный врач ответила, что у больницы и поликлиники есть потребность не только в замене устаревшего, но и в покупке недостающего оборудования.

В ответ на это врио губернатора Михаил Ведерников поручил председателю государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову до 15 августа составить перечень оборудования, необходимого не только для Псковской межрайонной больницы, но и для всех медучреждений региона, чтобы включить заявку региона в национальную программу в рамках реализации нового «майского» указа президента РФ.

В целом, рассказала Елена Уткина, Псковская районная больница обслуживает 38 тысяч человек и ежедневно принимает около 700 посетителей. На сегодняшний день в учреждении работает 358 человек, из них 48 врачей и 158 — средний персонал. Укомплектованность персоналом составляет 85%.

«Это очень хороший результат, лучше, чем во многих учреждениях», — отметил Михаил Ведерников.

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