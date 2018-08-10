Восемь новых космонавтов представил «Роскосмос»
В новый отряд космонавтов «Роскосмоса» вошли восемь человек, сообщает РИА Новости.
Отряд пополнили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.
«Отбор закончен вчера», — объявил замдиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев и добавил, что восемь новобранцев были отобраны из 13 кандидатов, прошедших последний этап отбора.
Отмечается, что тренировки у кандидатов начнутся осенью.