Меры предосторожности при нахождении на солнце напоминает псковичам МЧС
ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать при нахождении на летнем солнце.
«Солнечный удар – это острое болезненное состояние, которое возникает из-за перегрева головы прямыми солнечными лучами: кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит сильный приток крови к голове. В некоторых случаях могут возникать разрывы мелких кровеносных сосудов мозга, что может вызвать нарушения центральной и периферической нервных систем человека. Получить тепловой удар еще легче, чем солнечный: солнце не является для него необходимым условием, достаточно усиленно поработать в слишком теплой, не пропускающей воздух одежде или несколько часов провести в душном, плохо вентилируемом помещении. Тепловой удар возникает в результате сильного перегрева организма, когда ускоряются процессы теплообразования с одновременным снижением или замедлением теплоотдачи в организме», - напоминают спасатели.
В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если же это неизбежно, то следует защищать голову шляпами и зонтиками.
Основные признаки теплового или солнечного удара: покраснение лица и кожи тела, резкая слабость, холодный пот, расширение зрачков, одышка, сонливость, сильная головная боль, головокружение, потемнение в глазах (у детей часто сопровождается носовым кровотечением), частый и слабый пульс, высокая температура (до 40 градусов), в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, тошнота, рвота, холодная, иногда синюшная кожа.
Перегрев хуже переносится пожилыми людьми, потому что естественная терморегуляция организма уже слаба, и у детей, потому что еще несовершенна. В группе риска также находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, люди с избыточным весом, люди, употребляющие алкоголь. При появлении у человека перечисленных симптомов, нужно оказать незамедлительную помощь.
До приезда врача нужно:
- переместить пострадавшего в тень или от прямого действия источника тепла, под голову положить валик (например, из одежды);
- снять с пострадавшего стесняющую одежду;
- накрыть тело влажной прохладной простыней;
- прикладывать ко лбу и под затылок холодные компрессы (полотенце, смоченное холодной водой, кусочки льда, в водительской аптечке есть охлаждающий пакет);
- обеспечить приток свежего воздуха: открыть окна, расстегнуть одежду;
- одежду из плотной ткани или синтетики лучше снять;
- обливать тело холодной водой (18 -20 С), если есть возможность, то принять прохладную ванну;
- нужно дать прохладное питье, крепкий чай или кофе, если позволяет состояние пострадавшего;
- если состояние замутнено, то следует дать понюхать нашатырного спирта.
После оказания первой помощи состояние больного оценит врач, в большинстве случаев рекомендуется постельный режим на несколько дней. Нужно полностью восстановиться после теплового или солнечного удара, потому что существует риск его повторения.
Чтобы избежать получение теплового удара:
- нужно избегать физической активности в слишком жаркие дни и в часы активного солнца с 11:00 до 16:00;
- следует защищаться от солнца, надев головной убор, или воспользоваться зонтом;
- носить одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых, натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть);
- не находиться на солнце в период его повышенной активности;
- пить большое количество жидкости (1,5-2 литра в день), хорошо утоляют жажду морс, квас и особенно горячий чай, но не алкоголь;
- открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях;
- следует избегать переедания.