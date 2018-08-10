Меры предосторожности при нахождении на солнце напоминает псковичам МЧС

21:49, 10 августа 2018, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать при нахождении на летнем солнце.

«Солнечный удар – это острое болезненное состояние, которое возникает из-за перегрева головы прямыми солнечными лучами: кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит сильный приток крови к голове. В некоторых случаях могут возникать разрывы мелких кровеносных сосудов мозга, что может вызвать нарушения центральной и периферической нервных систем человека. Получить тепловой удар еще легче, чем солнечный: солнце не является для него необходимым условием, достаточно усиленно поработать в слишком теплой, не пропускающей воздух одежде или несколько часов провести в душном, плохо вентилируемом помещении. Тепловой удар возникает в результате сильного перегрева организма, когда ускоряются процессы теплообразования с одновременным снижением или замедлением теплоотдачи в организме», - напоминают спасатели.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если же это неизбежно, то следует защищать голову шляпами и зонтиками.

Основные признаки теплового или солнечного удара: покраснение лица и кожи тела, резкая слабость, холодный пот, расширение зрачков, одышка, сонливость, сильная головная боль, головокружение, потемнение в глазах (у детей часто сопровождается носовым кровотечением), частый и слабый пульс, высокая температура (до 40 градусов), в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, тошнота, рвота, холодная, иногда синюшная кожа.

Перегрев хуже переносится пожилыми людьми, потому что естественная терморегуляция организма уже слаба, и у детей, потому что еще несовершенна. В группе риска также находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, люди с избыточным весом, люди, употребляющие алкоголь. При появлении у человека перечисленных симптомов, нужно оказать незамедлительную помощь.

До приезда врача нужно:

переместить пострадавшего в тень или от прямого действия источника тепла, под голову положить валик (например, из одежды);

снять с пострадавшего стесняющую одежду;

накрыть тело влажной прохладной простыней;

прикладывать ко лбу и под затылок холодные компрессы (полотенце, смоченное холодной водой, кусочки льда, в водительской аптечке есть охлаждающий пакет);

обеспечить приток свежего воздуха: открыть окна, расстегнуть одежду;

одежду из плотной ткани или синтетики лучше снять;

обливать тело холодной водой (18 -20 С), если есть возможность, то принять прохладную ванну;

нужно дать прохладное питье, крепкий чай или кофе, если позволяет состояние пострадавшего;

если состояние замутнено, то следует дать понюхать нашатырного спирта.

После оказания первой помощи состояние больного оценит врач, в большинстве случаев рекомендуется постельный режим на несколько дней. Нужно полностью восстановиться после теплового или солнечного удара, потому что существует риск его повторения.

Чтобы избежать получение теплового удара: