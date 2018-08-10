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Общество

Об изменении правил организованной перевозки группы детей автобусами напоминает псковичам ГИБДД

Изменились правила организованной перевозки группы детей автобусами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, постановлением правительства РФ от 17 апреля 2018 года №456 внесены изменения в постановление правительства от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части применения требования к году выпуска автобуса.

Отмечается, что требования об использовании для организованной перевозки группы детей автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, теперь будут применяться поэтапно в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок.

Для автобусов категории М2 (автобусов с технически допустимой максимальной массой не превышающей 5 тонн) эти требования применяются: с 1 июля 2018 года – для перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге; с 1 апреля 2019 года – для перевозок групп детей по иным маршрутам.

Для автобусов категории М3 (автобусов с технически допустимой максимальной массой превышающей 5 тонн): с 1 октября 2018 года – для перевозок по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге; с 1 октября 2019 года – для перевозок групп детей по иным маршрутам.

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