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Общество

Как предотвратить дачные кражи рассказали псковичам полицейские

Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

«Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда стражей порядка постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах. Будьте внимательны и бдительны. При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - отметили в полиции.

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