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Общество

Запрет на ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии‍ ввели в России

Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию косточковых культур (персики, абрикосы) из Сербии и Македонии, сообщается на сайте ведомства.

Решение о запрете было принято из-за того, что несколько партий персиков и абрикосов из этих стран были заражены бурой монилиозной гнилью.

«Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии косточковых культур до принятия сербской стороной исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции», — отмечает служба.

Напомним, что бурая монилиозная гниль - опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в Европе. Оно отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. При этом всего один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах.

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