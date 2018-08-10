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Общество

Псковские подростки встретились с экспертами-криминалистами

Полицейские совместно с общественным советом при УМВД России по Пскову организовали для участников слета «Радуга» учебно-спортивной базы «Динамо» посещение экспертно-криминалистического центра УМВД.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, подростки познакомились с различными видами криминалистических и специальных экспертиз, спецификой работы сотрудников этого подразделения полиции, играющего важную роль в раскрытии  и расследовании преступлений. Главный специалист центра Елена Петрова рассказала ребятам о новых технологиях и о тех знаниях, которыми необходимо обладать, работая со следами преступлений. Она показала гостям используемые приборы и оборудование, продемонстрировала специальный криминалистический чемодан, предназначенный для фиксации обстановки места происшествия, выявления, изъятия и упаковки следов и других вещественных доказательств.

Эксперт старший лейтенант полиции Павел Кузнецов рассказал ребятам о различных видах взрывных устройств и особенностях взрывотехнической экспертизы. А старший эксперт майор полиции Анна Камаева обратила внимание гостей на опасность употребления наркотиков и познакомила их с экспертизами, проводимыми по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

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