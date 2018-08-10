Псковская Кадастровая палата напоминает о необходимости внесения изменений в записи ЕГРН

23:14, 10 августа 2018, ПАИ

Кадастровая палата по Псковской области напоминает о необходимости внесения изменения в записи ЕГРН. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, при получении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, граждане могут столкнуться с проблемой несоответствия сведений ЕГРН и сведений в документах, имеющихся у них на руках. Единый государственный реестр недвижимости - это свод достоверных и систематизированных сведений об объектах недвижимости, правах на них, а также других сведений, предусмотренных законом «О государственной регистрации недвижимости».

В связи с этим, в случае изменения сведений о собственнике, которое не влечет за собой переход, прекращение права, ограничение необходимо внести соответствующие корректировки.

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН — это процедура, которая заключается в своевременном написании заявления и предъявлении документов, подтверждающих наличие несоответствий в информационной базе о конкретном объекте или его собственнике, то есть, если имеющиеся данные претерпели изменения, необходимо внести соответствующие изменения в ЕГРН.

Основаниями для корректировки данных являются:

- смена имени, фамилии или отчества;

- изменение паспортных данных (вследствие замены или потери);

- смена постоянного места жительства.

В таких случаях граждане могут обратиться в офисы Многофункционального центра на территории Псковской области, через личный кабинет Росреестра, либо в Кадастровую палату с соответствующим заявлением о внесении изменений в записи ЕГРН. К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, подтверждающий факт изменения ранее внесенных в ЕГРН сведений.