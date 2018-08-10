Оказывать первую медицинскую помощь учатся первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России

22:41, 10 августа 2018, ПАИ

Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России учатся оказывать первую медицинскую помощь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, навыки первой медицинской помощи курсанты отрабатывают на практических занятиях, которые проводятся преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин по дисциплине «Доврачебная помощь».

В период прохождения специального профессионального обучения курсанты Псковского филиала академии учатся оказанию первой медицинской помощи при внезапной остановке сердца и нарушении акта дыхания, переломах, ранениях и кровотечениях. Занятия проходят с использованием специального тренажера «Максим», на котором курсанты отрабатывают полученные навыки по производству прямого массажа сердца, накладыванию давящих повязок для остановки кровотечения и шин на переломанные конечности.

«Такие жизненно необходимые знания по оказанию неотложной доврачебной помощи очень важны в подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы. Приобретенные умения позволят будущим офицерам быть готовыми к экстремальным ситуациям, когда от их решительных действий будет зависеть жизнь человека», – отметил начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Никитин.