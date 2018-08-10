Псковских курсантов призвали вести здоровый образ жизни

22:55, 10 августа 2018, ПАИ

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча первокурсников с начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, сотрудник УМВД России по Псковской области, приведя статистические данные о наркоситуации в регионе, напомнила курсантам о недопустимости потребления наркотиков, курительных смесей и психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

Первокурсники посмотрели документальный фильм о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и получили брошюры антинаркотической тематики с телефонами доверия управления.