О лекарственных растениях Псковской области рассказали пожилым псковичам в Красном Кресте

23:15, 10 августа 2018, ПАИ

О лекарственных растениях Псковской области рассказали пожилым псковичам в Красном Кресте на очередной тематической встрече в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста, лектором очередной просветительской встречи стала участница проекта, бывший преподаватель биологии Псковского педагогического института Людмила Старченкова. Она рассказала о лекарственных растениях Псковской области. По её мнению, несмотря на необыкновенный прорыв современной индустрии в области медицины, не следует забывать о великом даре природы – лекарственных растениях. Людмила Ивановна подробно рассказала о тех растениях, которые необходимо заготавливать в августе. В этом месяце собирают цветы календулы и ромашки, листья черной смородины и брусники, корни одуванчика и лопуха. И это неполный список всего перечисленного биологом.

Также Людмила Ивановна поделилась своими проверенными рецептами приготовления настоек, лосьонов и отваров, которые она почерпнула из книги «Энциклопедия забытых рецептов» и других печатных источников. Делясь полезной информацией, лектор заострила внимание участников встречи на то, что любые новые средства нужно применять с осторожностью, предварительно посоветовавшись с доктором. Растение может не только лечить, но и вредить здоровью, о чем надо помнить при приеме любого лекарственного растения. Поэтому крайне важно четко соблюдать рекомендации относительно дозировки, способа и времени приема препарата.

Напомним, что тематические встречи в Красном Кресте проводятся в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.