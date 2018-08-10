Пять лет тюрьмы получит великолучанин за сбыт и хранение наркотиков

23:12, 10 августа 2018, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере и приобретении и хранении наркотиков в крупном размере и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В судебном заседании установлено, что 9 августа 2017 года в Великих Луках мужчина, действуя из корыстных побуждений, в подъезде №2 дома 18 корпус 1 по улице Жукова незаконно сбыл своей знакомой за две тысячи рублей находящееся в прозрачном бесцветном полимерном пакетике в пачке из-под сигарет «Chesterfield» метамфетамин (первитин) массой 1,04 грамма, что является значительным размером.

31 января 2018 года примерно в 21:20 великолучанин незаконно приобрел у неустановленного лица за две тысячи рублей через «закладку», находящееся в двух прозрачных бесцветных полимерных пакетиках наркотик - 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он, являющееся производным наркотика N-метилэфедрона массой 1,480 грамма, в крупном размере, после чего незаконно хранил вышеуказанный наркотик при себе, пока его не изъяли сотрудники полиции при проведении личного досмотра.

Подсудимый по каждому из совершенных преступлений осознал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда в законную силу не вступил.