Управляющая клуба S-Fitness: Заниматься фитнесом по утрам не только полезно, но и очень выгодно

14:46, 11 августа 2018, ПАИ

Тему «Что лучше выбрать: заниматься фитнесом утром или вечером» мы обсудили с управляющей спортивным клубом S-Fitness Ириной Гаевской.

- Когда лучше заниматься фитнесом, утром или вечером?

- Безусловно, каждый сам выбирает удобное время для занятий в фитнес-клубе. Но медицинские исследования последних лет выяснили, что утренние упражнения помогают справиться с чувством голода и больше способствуют похудению. Количество клиентов, выбирающих утреннее время для тренировки, растет день ото дня. Я думаю это связано с повышенной занятостью в течении дня, а вечер как правило хочется провести с семьёй, друзьями.

- Скажите, а вы сами какое время выбираете для занятий фитнесом?

- Я люблю заниматься утром. Это помогает мне проснуться и зарядиться на предстоящий рабочий день.

- Какие варианты абонементов сейчас есть в спортивном клубе S-Fitness для тех, кто предпочитает утренние занятия?

- Для тех, кто хочет занимается только утром, мы предлагаем скидку 20% на долгосрочные клубные карты. Преимуществом долгосрочных клубных карт является возможность «заморозки» срока действия на время выходных или отпуска. Также в долгосрочные клубные карты входят гостевые визиты – это на случай, если захочется привести с собой друга не являющегося членом нашего клуба.

- К началу фитнес сезона планируются ли какие-то новинки или выгодные предложения?

- Да, конечно! Как я уже сказала, фитнес утром набирает свою популярность, поэтому мы вводим новый вид абонемента «Фитнес-Утро». Для обладателя такого абонемента будут доступны: Тренажерный зал с комфортной температурой в любое время года и тренажерами на все мышечные группы, а так же душевые и сауна. И все это за 1тыс. 490 рублей в месяц. Старт продаж назначен на 15 августа. Но записаться на карту лучше заранее, так как для первых 10 записавшихся действует грандиозная скидка 30%. Записаться можно у администратора по телефону 55-77-75. Выкупить карту со скидкой можно будет с 15:08 по 17:08.

Подробности можно узнать на сайте клуба S-Fitness и на официальной странице фитнес клуба в социальной сети «ВКонтакте». Адрес клуба: улица Рокоссовского, дом 16, 2 этаж. ТЦ «Сфера» Телефон 55-77-75.