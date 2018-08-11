Михаил Ведерников: Приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой

10:54, 11 августа 2018, ПАИ

«Мне приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой жизни», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя жителей региона с Днем физкультурника, который празднуется сегодня, 11 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, врио главы региона отметил, что ряд спортсменов Псковской области заработали широкую известность по всей России, и десятки подающих надежды молодых ребят имеют все шансы дополнить этот список в будущем.

«Эти результаты дают нам повод для гордости и, конечно, служат ориентиром для подрастающих поколений. Истоки этих высоких достижений — в массовом физкультурном движении, и это безусловная заслуга тех, кто все свои силы направляет на популяризацию спорта и приобщение к физической культуре нашей молодежи», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, администрация Псковской области уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни и поддержке спорта. Множество именитых спортсменов по инициативе региональный властей посетили Псковскую область за последний год, впервые прошел Этап Кубка Мира по воркауту и фестиваль «Земля Великих Побед», а всего за этот год в регионе состоится более 660 официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

«Мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы спорт оставался доступным для всех жителей области, и чтобы как можно больше людей приходило на стадионы, спортивные площадки, посещали кружки и секции. Сегодня праздник, объединяющий все поколения. Желаю физкультурникам и спортсменам, тренерам и ветеранам спорта, зрителям и болельщикам крепкого здоровья, удачи и новых высоких результатов!», - заключил Михаил Ведерников.