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Общество

День города отмечается в Печорах

Сегодня, 11 августа, в Печорах отмечается День города и годовщина освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Печорского района.

В 13:00 в Печорах стартует торжественное открытие дня города с концертной программой «Любимый сердцу город» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник»).

В 16.00 жители города смогут увидеть показательные выступления воинов-десантников (площадь Победы).

Игровая программа для детей «Играй, веселись, своим городом гордись!» (улица Гагарина, парк культуры и отдыха «Треугольник») начнется в 17:00.

А в 19:00 в городе пройдет концерт «Город моей мечты. Дискотека». В программе: Михаил Луконин, Anele Charles, кавер-группа «Radioband», шоу-балет «Версаль», арт-группа «Малина» (площадь Победы).

Праздничные мероприятия завершатся в 22:30 фейерверком.

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