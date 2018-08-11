«Кубок турника» проходит в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»

12:39, 11 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 11 августа, в Пскове на обновленной воркаут-площадке на улице Западной, дом 12 проходит Открытый турнир города по подтягиванию «Кубок турника». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», региональным координатором которого выступает вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: дети от 10 до 16 лет, юноши от 16 до 26 лет и мужчины от 26 лет. Последние должны показать пример молодежи, отметил председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в Псковской области Алексей Никитин.

Лидером среди детей станет тот, кто выполнит наибольшее количество подтягиваний на перекладине за один раз. В остальных категориях лучших выявят по правилам традиционной игры «в лесенку», участники, которые займут 1, 2 и 3 места, выйдут в финал, где и определится абсолютный победитель. Помимо самих соревнований, в программе предусмотрены: фитнес-зарядка, показательные выступления активистов движения «Street Workout Pskov» и конкурсы для зрителей.

«Мы уже не первый год проводим это мероприятие и видим своей задачей привлечь внимание детей и подростков к таким спортивным площадкам, чтобы они приходили туда заниматься, а не бесцельно проводили время на улице, чтобы не сидели у мониторов компьютеров, а вживую общались со своими ровесниками», - заявил Алексей Никитин.