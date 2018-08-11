0
12:39
«Кубок турника» проходит в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»
10:54
Михаил Ведерников: Приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой
09:40
Тренировку по единоборствам посетит Федор Емельяненко сегодня в Пскове
08:58
День физкультурника празднуется сегодня в России
23:17
Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Псковский район (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:11
10 млн рублей на ремонт получат Псковская межрайонная больница и поликлиника
19:51
Новая дорожная техника прибыла в районные филиалы «Псковавтодора»
Еще новости
Общество

«Кубок турника» проходит в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»

Сегодня, 11 августа, в Пскове на обновленной воркаут-площадке на улице Западной, дом 12 проходит Открытый турнир города по подтягиванию «Кубок турника». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», региональным координатором которого выступает вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: дети от 10 до 16 лет, юноши от 16 до 26 лет и мужчины от 26 лет. Последние должны показать пример молодежи, отметил председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в Псковской области Алексей Никитин.

Лидером среди детей станет тот, кто выполнит наибольшее количество подтягиваний на перекладине за один раз. В остальных категориях лучших выявят по правилам традиционной игры «в лесенку», участники, которые займут 1, 2 и 3 места, выйдут в финал, где и определится абсолютный победитель. Помимо самих соревнований, в программе предусмотрены: фитнес-зарядка, показательные выступления активистов движения «Street Workout Pskov» и конкурсы для зрителей.

«Мы уже не первый год проводим это мероприятие и видим своей задачей привлечь внимание детей и подростков к таким спортивным площадкам, чтобы они приходили туда заниматься, а не бесцельно проводили время на улице, чтобы не сидели у мониторов компьютеров, а вживую общались со своими ровесниками», - заявил Алексей Никитин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Кубок турника» проходит в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»
11 августа 2018
«Кубок турника» проходит в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт»
Михаил Ведерников: Приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой
11 августа 2018
Михаил Ведерников: Приятно видеть, что спорт и здоровый образ жизни для Псковской области становится нормой 2
Тренировку по единоборствам посетит Федор Емельяненко сегодня в Пскове
11 августа 2018
Тренировку по единоборствам посетит Федор Емельяненко сегодня в Пскове
День физкультурника празднуется сегодня в России
11 августа 2018
День физкультурника празднуется сегодня в России
Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Псковский район (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 августа 2018
Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Псковский район (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 млн рублей на ремонт получат Псковская межрайонная больница и поликлиника
10 августа 2018
10 млн рублей на ремонт получат Псковская межрайонная больница и поликлиника
Новая дорожная техника прибыла в районные филиалы «Псковавтодора»
10 августа 2018
Новая дорожная техника прибыла в районные филиалы «Псковавтодора»
Наборы косметики получат победители конкурса «Самый вкусный мёд» от сети магазинов «Мир красоты» на Медовом фестивале
10 августа 2018
Наборы косметики получат победители конкурса «Самый вкусный мёд» от сети магазинов «Мир красоты» на Медовом фестивале

Идет загрузка...