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Общество

Федор Емельяненко встретится с членами #Команды2018 сегодня в Пскове

Сегодня, 11 августа, в Пскове в Общественной приемной кандидата в губернаторы Псковской области Михаила Ведерникова один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко встретится с с участниками #Команды2018 и представителями спортивной общественности Пскова и области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, выдающийся боец приехал в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Кроме того, в 17:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп» Федор Емельяненко даст бесплатный мастер-класс спортсменам региона по смешанным единоборствам. После чего все желающие смогут взять у легендарного спортсмена автограф.

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