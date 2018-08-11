Нарушения санитарных норм выявила прокуратура на территории Великолукской межрайонной больницы

13:59, 11 августа 2018, ПАИ

В Великих Луках прокуратура выявила в межрайонной больнице нарушения санитарных норм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам специалистов, согласно пункту 2.13 СанПиН 2.1.3.2630-10, территория медицинского учреждения должна быть благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена.

При этом территория лечебно-профилактического учреждения, расположенная по улице Пушкина, дом 5, не соответствует вышеуказанным нормам закона, а именно территория не благоустроена, асфальтовое покрытие на большей части межкорпусных проездов и подъездов к учреждению отсутствует и имеет многочисленные дефекты (ямы, выбоины, неровности). Ко всему прочему, бетонное ограждение территории по фасаду имеет многочисленные дефекты отделки (разрушение, отслоение). Во внутреннем дворе и слева от въезда в приемный покой были обнаружены остатки слежавшегося после ремонта строительного мусора и старого валежника. Дренаж ливневых стоков отсутствует, трава на территории не скошена, не организованы места для парковки автотранспорта (как гостевого, так и специализированного), часть автотранспорта припаркована на грунт газонов и зеленых насаждений.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» и Государственному комитету по здравоохранению и фармации Псковской области об обязании привести состояние территории в соответствие с СанПиН 2.1.3.2630-10.

Городской суд удовлетворил исковые требования прокурора.