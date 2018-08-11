Спортивный праздник прошел у псковских росгвардейцев

15:13, 11 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 11 августа, в Пскове в Управлении Росгвардии по Псковской области состоялся спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, под девизом: «Зарядись энергией с Росгвардией». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом спортивного праздника его участники почтили минутой молчания память военнослужащих Росгвардии, погибших 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий.

В соревнованиях приняли участие команды ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и аппарата Уравления. Офицеры, прапорщики, сержанты соревновались в таких дисциплинах, как волейбол, кроссфит и армрестлинг.

В кроссфите первое место занял младший сержант Ибрагим Гусейнов, второе место заслуженно получил старший лейтенант Алексей Бушин, а третье место занял старший сержант Александр Голубев.

В первенстве по волейболу лучшей стала команда ОМОН, второе место заняли представители управления территориального органа и замкнула тройку призеров команда СОБР. В состязаниях по армреслингу лидерами оказались: прапорщик Константин Шеронов, старший лейтенант Павел Власенко, старший сержант Эрнест Самсонов.

Заместитель начальника Управления полковник полиции Дмитрий Салихов вручил победителям соревнований медали и грамоты.