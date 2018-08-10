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Политика

Еще два варианта вопросов для референдума по пенсионному возрасту одобрил ЦИК

Центральная избирательная комиссия России одобрила еще два варианта формулировки вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на всероссийский референдум. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности приняты вопросы от инициативной группы в Нижегородской области, их вопрос звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?», а также вопрос из Вологодской области: «Вы за то, чтобы установленным законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижению которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

На настоящий момент Центризбирком одобрил уже пять формулировок вопросов от разных инициативных групп. Чтобы организовать референдум, им нужно будет зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ и собрать как минимум 2 млн подписей (не более 50 тыс. в одном регионе) в поддержку проведения референдума. Право провести референдум получит инициатор, первым выполнивший все требования ЦИК.

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