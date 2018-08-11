Гонорары Петросяна и Степаненко резко выросли из-за развода

18:31, 11 августа 2018, ПАИ

На фоне новостей и сообщений СМИ о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, их гонорары за выступления в два раза. Как пишет газета «Известия», об этом рассказал в интервью промоутер Сергей Лавров

По его словам, Петросян ранее получал 350–500 тыс. рублей за выступление. Теперь же его гонорар составляет 500–700 тысяч рублей. При этом Петросян сейчас готовится к большому гастрольному туру по России.

«И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А всё, что тайно, — сладко и интересно», — резюмировал Лавров.

Напомним, что 3 августа стало известно, что Степаненко подала иск о разделе совместного имущества стоимостью 1,5 млрд рублей. Через три дня состоялось судебное заседание, однако Петросян подал встречный иск с просьбой о разводе и собственным вариантом раздела нажитого. 7 августа суд арестовал имущество супругов.