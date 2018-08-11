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Общество

Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны

Президент России Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны. Как пишет газета «Известия», об этом глава государства заявил с своем поздравлении работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

«Развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта, ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил Владимир Путин.

По его словам, власти будут уделять внимание развитию спортивной инфраструктуры и подготовке специалистов в области физической культуры. Президент также напомнил, что многие олимпийские чемпионы начинали свой путь в различных спортивных секциях и кружках.

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