Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны

17:57, 11 августа 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны. Как пишет газета «Известия», об этом глава государства заявил с своем поздравлении работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

«Развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта, ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил Владимир Путин.

По его словам, власти будут уделять внимание развитию спортивной инфраструктуры и подготовке специалистов в области физической культуры. Президент также напомнил, что многие олимпийские чемпионы начинали свой путь в различных спортивных секциях и кружках.