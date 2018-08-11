+24 градусов тепла, сильный ветер и дожди ожидаются 12 августа в Псковской области

17:41, 11 августа 2018, ПАИ

12 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +19 до +24.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.