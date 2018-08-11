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Общество

Михаил Ведерников поздравил Нотариальную палату Псковской области с 25-летием

Сегодня, 11 августа, Нотариальная палата Псковской области отмечает 25-летие со дня образования. Поздравление врио губернатора региона Михаила Ведерникова юбилярам передала его первый заместитель Вера Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«За время своего существования Нотариальная палата подтвердила бесспорную значимость в защите интересов, прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации. За четверть века была выстроена эффективная система работы в сфере гражданско-правового поля, пройден сложный и ответственный этап становления и общественного признания Нотариальной палаты как особого института, призванного предупреждать правовые конфликты. Благодарю вас за активную деятельность, направленную на развитие правовой культуры и просвещение жителей, а также укрепление авторитета нотариального сообщества и репутации сотрудников нотариата», — говорится в приветственном адресе врио главы региона.

Михаил Ведерников пожелал нотариусам и их помощникам новых профессиональных достижений, и продолжать и дальше достойно служить на благо жителей региона.

Напомним, решение о создании Нотариальной палаты Псковской области было принято на учредительном собрании нотариусов региона, занимающихся частной практикой, 14 июля 1993 года. Нотариальная палата является некоммерческой организацией. Ее целью является представление и защита интересов и прав нотариусов, работающих на территории региона.

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Михаил Ведерников поздравил Нотариальную палату Псковской области с 25-летием

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