Федор Емельяненко рассказал псковским тренерам, как правильно готовить спортсменов к бою

17:12, 11 августа 2018, ПАИ

«Все люди испытывают страх. Я всегда на встрече с молодежью говорю, что нужно учиться, так как мы учимся оттачивать мастерство техники, так и учится настраивать себя перед боем», - заявил один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко в рамках встречи с членами #Команды2018 в Общественной приемной Михаила Ведерникова сегодня, 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Федор Емельяненко также рассказал, что сам испытывает «легкий мандраж» в день боя до разминки и как бы человек не старался, всегда будет присутствовать «легкое потряхиваение», а хороший настрой появится только после разминки перед боем. Кроме того, спортсмен порекомендовал псковским тренерам максимально отвлекать подопечных в день боя.

Напомним, что Федор Емельяненко прибыл в Псковскую область по приглашению главы региона Михаила Ведерникова. В 17:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп» Федор Емельяненко даст бесплатный мастер-класс спортсменам региона по смешанным единоборствам. После чего все желающие смогут взять у легендарного спортсмена автограф.