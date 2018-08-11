Федор Емельяненко: Чтобы добиться успехов – нужно любить свое дело

17:18, 11 августа 2018, ПАИ

«Если вы хотите добиться успехов, вы должны любить то, чем занимаетесь, свое дело. Я всегда говорил, что MMA это такой вид спорта, где нужно уметь все, отточить мастерство, чтобы противостоять любому спортсмену», - заявил один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко в рамках встречи с членами #Команды2018 в Общественной приемной Михаила Ведерникова сегодня, 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению спортсмена, единоборствами должны заниматься только мужчины: «Я скажу честно, я не сторонник женщин в единоборствах. Хотя я уважительно отношусь к девушкам, которые занимаются единоборствами. Но мне кажется, что все-таки мужчина - защитник, а женщина должна чувствовать себя за мужчиной как за каменной стеной. Быть женственной».

Напомним, что Федор Емельяненко прибыл в Псковскую область по приглашению главы региона Михаила Ведерникова.

В 17:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп» Федор Емельяненко даст бесплатный мастер-класс спортсменам региона по смешанным единоборствам. После чего все желающие смогут взять у легендарного спортсмена автограф.