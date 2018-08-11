Сверхпрочную искусственную древесину создали ученые из Китая

18:21, 11 августа 2018, ПАИ

Ученые из Китая создали из полимера искусственную древесину, которая по своему химическому составу и микроструктуре напоминает настоящую, но обладает большей огнестойкостью и лучше выдерживает воздействие воды и кислоты. Об этом пишет научный портал N+1.

По словам специалистов, дерево остается одним из самых распространенных конструкционных материалов из-за доступности и выгодного сочетания относительно высокой прочности, низкой плотности и теплопроводности. Ученые давно пытаются создать материалы с аналогичными свойствами на основе самой древесины или других материалов.

Для изготовления искусственной древесины создается водный раствор, в который добавляют одну из двух смол, небольшой объем хитозана и уксусную кислоту. Раствор помещают в форму с дном из медной пластины, которую охлаждают жидким азотом. Из-за этого раствор застывает и во время застывания происходит процесс самоорганизации полимеров в матрицу из продолговатых каналов, аналогичную лигниновой матрице в древесине.

После образования бруска из льда и полимерной матрицы его помещают в аппарат для вакуумной сушки, где удаляется вода, а затем нагревают до температуры не более 200 градусов Цельсия, за счет чего матрица полностью затвердевает.