О безопасном приготовлении шашлыков рассказали пожарные жителям Псковской области

17:48, 11 августа 2018, ПАИ

Пожарные составили памятку для жителей области о том, как не стать жертвой пожара, при приготовлении шашлыков на отдыхе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как отмечают специалисты, огонь, который могут оставить после себя любители шашлыков, очень опасен для окружающей среды. При приготовлении шашлыков не следует забывать об опасности искр, которые могут разлетаться от сильного ветра. Они могут сразу не потухнуть, начать тлеть и вызвать пожар. Поэтому пожарные рекомендуют использовать специальные угли. При этом, обязательно следует жарить шашлыки в мангале или гриле, поскольку люди, занятые отдыхом, могут не заметить своевременно начало пожара.

Кроем того, по словам специалистов, нельзя жарить шашлыки вблизи домов и под низко нависающими деревьями. Также следует с осторожностью использовать жидкости для розжига, так как даже мельчайшая искра может спровоцировать воспламенение.

Также следует помнить, что если по вашей вине произошел пожар, то вам грозит уголовная или административная ответственность.