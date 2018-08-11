Самые продаваемые автомобили по странам назвали эксперты

18:34, 11 августа 2018, ПАИ

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей на европейском авторынке, который был сформирован для пяти самых крупных стран в ЕС по продажам новых легковушек. Об этом пишет издание Daily Motor.

Лидером «Старого Света» по объемам реализации автомобилей остается Германия. На этом рынке первое место с результатом в 455 тысяч 516 проданных машин занимает Volkswagen Golf, а второе и третье места удерживаются Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat.

Второй по объему рынок в ЕС в 2018 году – Великобритания – где тройка лидеров совсем другая: 1-е место: Ford Fiesta, 2-е: Ford Focus, 3-е: Volkswagen Polo.

В Топ-3 лидеров третьего по величине авторынка Европы (Франция) вошли Renault Clio, Citroen C3, а также Peugeot 208.

В Италии, ставшей четвертой, местные жители в текущем году предпочитали приобретать исключительно автомобили марки Fiat: Panda, 500X, а также 500. Замыкает пятерку самых крупных автомобильных рынков ЕС Испания, где бестселлерами в текущем году стали Renault Megane, Volkswagen Golf и Volkswagen Polo.