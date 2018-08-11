0
20:23
Кубок турника по подтягиванию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:13
Мастер-класс Фёдора Емельяненко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:25
Ночной забег в честь Дня физкультурника пройдет сегодня в Пскове
18:08
Около 150 спортсменов Псковской области пришли на мастер-класс Федора Емельяненко в спорткомплекс «Олимп»
17:57
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны
17:41
+24 градусов тепла, сильный ветер и дожди ожидаются 12 августа в Псковской области
17:18
Федор Емельяненко: Чтобы добиться успехов – нужно любить свое дело
Еще новости
Общество

Самые продаваемые автомобили по странам назвали эксперты

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей на европейском авторынке, который был сформирован для пяти самых крупных стран в ЕС по продажам новых легковушек. Об этом пишет издание Daily Motor.

Лидером «Старого Света» по объемам реализации автомобилей остается Германия. На этом рынке первое место с результатом в 455 тысяч 516 проданных машин занимает Volkswagen Golf, а второе и третье места удерживаются Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat.

Второй по объему рынок в ЕС в 2018 году – Великобритания – где тройка лидеров совсем другая: 1-е место: Ford Fiesta, 2-е: Ford Focus, 3-е: Volkswagen Polo.

В Топ-3 лидеров третьего по величине авторынка Европы (Франция) вошли Renault Clio, Citroen C3, а также Peugeot 208.

В Италии, ставшей четвертой, местные жители в текущем году предпочитали приобретать исключительно автомобили марки Fiat: Panda, 500X, а также 500. Замыкает пятерку самых крупных автомобильных рынков ЕС Испания, где бестселлерами в текущем году стали Renault Megane, Volkswagen Golf и Volkswagen Polo.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кубок турника по подтягиванию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 августа 2018
Кубок турника по подтягиванию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мастер-класс Фёдора Емельяненко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 августа 2018
Мастер-класс Фёдора Емельяненко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ночной забег в честь Дня физкультурника пройдет сегодня в Пскове
11 августа 2018
Ночной забег в честь Дня физкультурника пройдет сегодня в Пскове
Около 150 спортсменов Псковской области пришли на мастер-класс Федора Емельяненко в спорткомплекс «Олимп»
11 августа 2018
Около 150 спортсменов Псковской области пришли на мастер-класс Федора Емельяненко в спорткомплекс «Олимп» 1
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны
11 августа 2018
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одной из главных задач страны
+24 градусов тепла, сильный ветер и дожди ожидаются 12 августа в Псковской области
11 августа 2018
+24 градусов тепла, сильный ветер и дожди ожидаются 12 августа в Псковской области
Федор Емельяненко: Чтобы добиться успехов – нужно любить свое дело
11 августа 2018
Федор Емельяненко: Чтобы добиться успехов – нужно любить свое дело
Федор Емельяненко: Я чувствую, что могу еще заниматься любимым делом
11 августа 2018
Федор Емельяненко: Я чувствую, что могу еще заниматься любимым делом

Идет загрузка...