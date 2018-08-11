Около 150 спортсменов Псковской области пришли на мастер-класс Федора Емельяненко в спорткомплекс «Олимп»

18:08, 11 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 11 августа, один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо и участник #Команды2018 Федор Емельяненко проводит мастер-класс для спортсменов Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на тренировку с легендой ММA в спорткомплекс «Олимп» пришли порядка 150 ребят из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов.

На мастер-классе присутствует врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он приветствовал участников встречи и поздравил всех, кто имеет отношение к спорту, с Днем физкультурника. «Мы в своей работе стараемся большое внимание уделять спорту. В регионе реализуется целый ряд проектов: «Лига дворового футбола», российский этап Чемпионата мира по воркауту, спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». Мы благодарны нашим друзьям, известным спортсменам, добившимся признания своим ежедневным трудом, за то, что они приезжают в Псковскую область и дают возможность нашим ребятам перенимать их опыт», - сказал руководитель региона.

В свою очередь Федор Емельяненко отметил, что рад сегодня быть здесь, и поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение в Псковскую область.

В основном юные спортсмены занимаются в секциях ММА, кудо и джиу-джитсу. Спортсмены приветствовали легенду ММА бурными аплодисментами. Федор Емельяненко поставил им удар, показал некоторые боевые приемы и рассказал о том, как правильно атаковать и держать защиту.

Напомним, что Федор Емельяненко приехал в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это далеко не первый визит легенд российского и мирового спорта в наш регион. Ранее область посетили многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу Артем Левин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, обладатель 12 олимпийских наград и различных титулов Алексей Немов, трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец вольного стиля в тяжелом весе, депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, трехкратный Олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, российский боец ММА Сергей Харитонов и чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010–2012 годы), мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог.

В прошлые выходные при поддержке Михаила Ведерникова и в рамках проекта #Команда2018 в Псковской области прошел спортивный фестиваль единоборств «Земля Великих Побед».