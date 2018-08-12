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Общество

Международный день молодёжи празднуется 12 августа

Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Как пишет сalend.ru, отмечается ежегодно  с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года.

Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. Конференция рекомендовала организовать информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку Дня в целях повышения информированности, особенно молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся молодежи, до 2000 года и на последующий период, принятой Ассамблеей в 1995 году.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией.

Ежегодно во многих странах отмечаются еще и Всемирный день молодежи, и свои Дни молодежи, для которых каждое государство установило свои даты. В России — это 27 июня.

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