Легковой автомобиль попал в ДТП в Порховском районе

10:10, 12 августа 2018, ПАИ

Авария с участием легкового автомобиля произошла в Порховском районе на 21-м километре трассы Порхов – Успение 11 августа около 23:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали 3 сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Ещё одно ДТП вечером в субботу случилось в Невельском районе в деревне Ермошино. Около 19:20 там в аварию попал мотоциклист. К нему на помощь выезжали 3 сотрудника МЧС, привлекалась одна единица техники.