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Общество

Российские строители отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 12 августа, в России отмечается День строителя. Он празднуется ежегодно во второе воскресенье августа.

Как пишет сalend.ru, впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года: «Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела» («Строительная газета», 7 сентября 1955 года).

Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, сохранились: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

Во второе воскресенье августа также отмечают свой профессиональный праздник строители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины.

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