Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития

10:57, 12 августа 2018, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил строителей с отмечаемым сегодня, 12 августа, профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что строитель – особая профессия, соединяющая в себе прошлое, настоящее и будущее. «Творцы «истории в камне» оставили в наследие потомкам удивительные памятники архитектуры, трудом современных строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития и движения вперёд», - подчеркнул он.

По словам Александра Котова, приоритетным направлением строительной отрасли Псковской области является возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры. «В регионе ежегодно появляются новые жилые дома, школы, учреждения здравоохранения, спортивные комплексы и торговые центры – за каждым из этих объектов стоит добросовестный труд работников строительного комплекса», - сказал он.

Спикер облсобрания выразил уверенность в том, что региональный строительный сектор, основываясь на лучших традициях, заложенных ветеранами стройиндустрии, будет и впредь активно развиваться. «От всей души желаю псковским строителям успехов в созидательном труде, новых интересных проектов и высоких профессиональных достижений. С праздником!» - заключил Александр Котов.