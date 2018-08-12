Росгвардия готовится отметить 70-летие Героя России Анатолия Романова

11:45, 12 августа 2018, ПАИ

Росгвардия готовится торжественно отметить 70-летие Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Отделе Росгвардии по Псковской области, в преддверии знаменательной даты сотрудники и военнослужащие проведут в войсках национальной гвардии РФ информационно-воспитательные и культурно-досуговые мероприятия, посвящённые легендарному командующему внутренними войсками МВД России. Юбилейные мероприятия будет сопровождать прославленный Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ.

В сентябре в Саратовском военном институте, в котором учился и служил командующий внутренними войсками, проведут межвузовскую военно-научную конференцию «С юбилеем, боевой генерал!», в ходе которой состоится церемония вручения премии имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова лучшему курсанту.

В редакции журнала и киностудии Росгвардии идет работа над книгой и документальным фильмом, в Центральном музее Росгвардии готовится передвижная экспозиция, посвящённая генерал-полковнику.

В всех соединениях, воинских частях и территориальных органах Росгвардии планируются цикл мероприятий с приглашением ветеранов и сослуживцев Анатолия Романова, а также будут развёрнуты экспозиции книг,посвященные военачальнику.

Анатолий Александрович Романов родился в 27 сентября 1948 года в деревне Михайловка Белебеевского района Башкирии. После окончания средней школы отслужил два года во внутренних войсках по призыву. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием.

Первые годы посвятил обучению и воспитанию курсантов в родном училище. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба.

Служил на Урале в воинских частях по охране важных государственных объектов на должностях начальника штаба полка, командира полка, заместителя командира дивизии, командира дивизии. Был начальником управления спецчастей (охрана важных государственных объектов и специальных грузов) ВВ МВД России. С 1993 года по 1995 год заместитель командующего внутренними войсками по боевой подготовке.

В 1995 году назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России.

Командующий внутренними войсками МВД России Анатолий Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

В результате взрыва погибли его помощник полковник Александр Заславский, водитель рядовой Виталий Матвийченко и один из бойцов отряда специального назначения «Русь» рядовой Денис Ябриков. Ранения и контузии получили еще 15 военнослужащих внутренних войск, сопровождавших колонну.

Анатолий Александрович Романов получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Романову Анатолию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоено очередное воинское звание генерал-полковника. Генерал Романов — почётный гражданин города Саратова.