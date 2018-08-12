День Военно-воздушных сил празднуется в России

12:06, 12 августа 2018, ПАИ

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа. Он празднуется в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Как пишет сalend.ru, этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры - Дня ВВС России (Указ президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»).

На заре истории Военно-воздушного флота основной функцией авиации являлась разведка. После появления знаменитого «Ильи Муромца» И. И. Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Флаг ВВС РФ Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо «воздушный щит» должен был надежно прикрывать «танковый меч» и «большой флот» Страны Советов.

За свою историю советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения, сражалась в небе Кореи, Вьетнама, Европы, Египта и Афганистана.

Сегодня ВВС РФ, являющиеся важнейшей составной частью Вооруженных Сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны нельзя переоценить. Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

В 2015 году, в соответствии с указом президента РФ, Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы (ВКС), который с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач.