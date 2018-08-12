Александр Котов поздравил военных лётчиков с профессиональным праздником

13:00, 12 августа 2018, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником Днём ВВС, который отмечается сегодня, 12 августа.

«Сегодня принимают поздравления люди героической профессии – военные лётчики. Отвага и мужество покорителей неба стали поистине легендарными: подвиги авиаторов времён Великой Отечественной войны навсегда вписаны в ратную историю нашей страны. На этих героических примерах воспитывались последующие поколения военных лётчиков», - отметил Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Спикер облсобрания подчеркнул, что те, кто сегодня охраняют мирное небо и выполняют воинский долг по защите национальных интересов государства – достойные продолжатели доблестных традиций отечественной авиации. «Вы с честью несёте высокое звание военного лётчика России!» - заявил он.

Александр Котов пожелал всем, чья жизнь связана с военной авиацией, удачи, здоровья, семейного благополучия, мира и добра.