Сеять озимую рожь советует 12 августа народный календарь

14:02, 12 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 12 августа, отмечается память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла.

Как пишет сalend.ru, по преданию, после состоявшегося в 51 году в Иерусалиме Собора апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С ними последовал и Сила, который ревностно помогал Павлу во всех делах. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы. За свою жизнь он совершил множество чудес и знамений. Силуан также был учеником апостола Павла. Считается, что после многих лет странствий он стал епископом Солунским. Впрочем, существует также версия, что Сила и Силуан — один и тот же человек (в пользу этого говорит и схожесть имен).

Как бы то ни было, на Руси праздник носил двойное название. В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», — то есть полна зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: «Посеешь рожь на Силу — родится сильно»; «Сила хлеб силит». Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей («бессильный богатырем живет»), и у животных, и у растений («на Силу от земли берут силу»).

Существовало поверье, что на Силуана и Силу «обмирают», опившись молоком, ведьмы. Нечистой силе приписывали способность задаивать коров до смерти. Зато, если после трапезы ведьма «обомрет», то ее уже ничем не разбудишь — самое время прижечь ей пятки соломой, чтобы вся ее сила ушла в землю. Люди говорили, что после такого обряда ведьма уже никогда не дотронется до коровы.

Также в этот день отмечается память святого Иоанна Воина, который жил во времена римского императора Юлиана Отступника, служил в его войске и был вынужден участвовать в гонениях на христиан. Однако, Иоанн и сам верил во Христа, поэтому всегда предупреждал своих единоверцев об облавах и способствовал их побегам из темниц. Иоанн был милосерден также ко всем бедствующим и нуждающимся. Узнав о делах своего солдата, император приказал заточить его в тюрьму, где узник провел много дней в ожидании казни. Но в 363 году Юстиниан погиб, а Иоанна освободили. Известно, что он скончался в глубокой старости, а его мощи сегодня считаются чудотворными.

У Иоанна Воина просят заступничества и утешения все обиженные и скорбящие, а на Руси было принято молиться этому святому о возвращении краденого. Люди верили: если в этот день обворованный человек отслужит молебен Иоанну, то воры обнаружат себя сами. Если же преступник не желал сознаваться, приступали к ворожбе. На кого указывали колдун или ворожея — тот должен был поклясться в невиновности именем Ивана Воина. Православные были уверены, что если человек при этом солжет — то святой сам его покарает.

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде — быть долгой мокроте.

Именины сегодня празднуют Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

