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Общество

В храмах Северного Кавказа состоялись литии по военнослужащим Росгвардии, погибшим в горах Кабардино-Балкарии

Во Владикавказе в Свято-Георгиевском Кафедральном соборе была совершена заупокойная лития по сотрудникам войск национальной гвардии, погибшим 8 августа во время плановых занятий в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, богослужение совершил председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами Владикавказской епархии протоиерей Георгий Хворостьянов.

Под сводами храма молились военнослужащие Росгвардии во главе с заместителем командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по работе с личным составом полковником Михаилом Романовым.

Заупокойные службы по трагически погибшим военнослужащим Росгвардии также прошли в храме Марии Магдалины в Нальчике, храме Георгия Победоносца в Пятигорске, храме святого мученика Иоанна Воина во Владикавказе, в Покровском храме Ново-Синайского монастыря в городе Сунжа Республики Ингушетия.

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