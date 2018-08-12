В храмах Северного Кавказа состоялись литии по военнослужащим Росгвардии, погибшим в горах Кабардино-Балкарии

14:05, 12 августа 2018, ПАИ

Во Владикавказе в Свято-Георгиевском Кафедральном соборе была совершена заупокойная лития по сотрудникам войск национальной гвардии, погибшим 8 августа во время плановых занятий в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, богослужение совершил председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами Владикавказской епархии протоиерей Георгий Хворостьянов.

Под сводами храма молились военнослужащие Росгвардии во главе с заместителем командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по работе с личным составом полковником Михаилом Романовым.

Заупокойные службы по трагически погибшим военнослужащим Росгвардии также прошли в храме Марии Магдалины в Нальчике, храме Георгия Победоносца в Пятигорске, храме святого мученика Иоанна Воина во Владикавказе, в Покровском храме Ново-Синайского монастыря в городе Сунжа Республики Ингушетия.