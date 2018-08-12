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Общество

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится 12-14 августа на юго-западе Псковской области

12 - 14 августа на юго-западе Псковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках. Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье», - отметили в пресс-службе.

Родителей просят не оставлять без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.

Тех, кто находятся  на отдыхе, призывают  соблюдать правила пожарной безопасности: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

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