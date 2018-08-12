Полиция продолжает поиск ушедшей с базы отдыха в Пушкиногорском районе пенсионерки

15:32, 12 августа 2018, ПАИ

ОМВД России по Пушкиногорскому району продолжает поиск Татьяны Калининой 1936 года рождения, которая 16 июля она ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, до настоящего времени местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета в белый в синюю клетку халат, белую спортивную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Калининой, просят обратиться по телефонам 81146 21402 или 02.