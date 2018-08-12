До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 13 августа

19:23, 12 августа 2018, ПАИ

13 августа в Псковской области прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом по региону ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ветер западных направлений 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.