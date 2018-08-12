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Общество

До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 13 августа

13 августа в Псковской области прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на  данные Псковского ЦГМС - филиала               ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом по региону ожидается  переменная облачность, кратковременные дожди, ветер западных направлений 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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