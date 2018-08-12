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Общество

ОМВД России по Псковскому району набирает сотрудников

В  ОМВД России по Псковскому району на должности младшего начальствующего состава требуются сотрудники.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, претендовать на вакансии могут граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, а также физической подготовке и состоянию здоровья  выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей в месяц, ежегодный оплачиваемый отпуск  составляет 45 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу:  Псковский район, деревня Уграда, дом 19, отдел кадров ОМВД России по Псковскому району. Контактный  телефон: 676- 910.

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