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Валюту и украшения на сумму 6 млн рублей похитили из квартиры матери Ольги Бузовой в Петербурге

Неизвестный преступник проник через окно в квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вор забрал из квартиры похищены деньги в валюте и драгоценности на шесть миллионов рублей, из заявления 58-летней Ирины Бузовой следовало, что во время ее отсутствия с 17:00 10 августа до 12:30 11 августа неизвестный преступник проник в квартиру в доме 13 по набережной реки Карповки, выдавив москитную сетку в открытом окне на пятом этаже.

Из квартиры пропали девять тысяч евро, десять тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража). Ведётся розыск преступника.

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