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В Острове задержан мужчина, избивший местного жителя возле питейного заведения

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что у питейного заведения на улице Шумейко в Острове происходит конфликт. Прибыв на место происшествия, правоохранители  задержали 35-летнего гражданина, который в ходе конфликта избил мужчину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции. 

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.

 

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