В Острове задержан мужчина, избивший местного жителя возле питейного заведения
Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что у питейного заведения на улице Шумейко в Острове происходит конфликт. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали 35-летнего гражданина, который в ходе конфликта избил мужчину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.